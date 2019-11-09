09 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Karabük'te drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019
BU GÖRÜNTÜNÜN BEDELİ AĞIR OLDU

'te paylaşılan görüntülerde otomobiliyle "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye güvenlik güçleri tarafından 10 bin 20 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşılan görüntülerde A.I'nın 78 AB 065 plakalı otomobiliyle Yenimahalle ve Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde iki kez trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde drift yaptığını belirledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ve jandarma ekipleri tarafından sürücüye 5 bin 10'ar liradan 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN