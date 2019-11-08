Hakkari'den gelen bir anne Diyarbakır'daki eyleme katıldı
Diyarbakır'daki çocukları kaçıran HDP'ye tepki giderek büyüyor. HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneler arasına bir aile daha katıldı. Hakkari'den geöen anne Necibe Çiftçi, oğlunun 5 yıl önce kaçırıldığını söyledi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, 67. güne girerken, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eyleme devam eden ailelerin sayısı 56'ya yükseldi.
5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de oturma eylemine dahil oldu.
BİR OĞLU DA TERÖRİSTLERCE KATLEDİLDİ
Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi'ye kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumu HDP kaçırdı." dedi.
Bugüne kadar oğlundan hiçbir haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini belirtti.
"Sami örgüte destek olmadığı için şehit ettiler. 4 çocuk babasıydı. Çocuklarının gözü önünde evden çıkarıp katlettiler. 2 saat sonra cenazesine ulaştık. Bir çiftliğe götürüp elini, kolunu bağlayıp öldürmüşlerdi. Önce kardeşini kaçırdılar sonra gelip ağabeyini şehit ettiler." diyen Çiftçi, büyük özlem duyduğu oğlu Roşat'a kavuşmak istediğini kaydetti.
kalan karakter 1000
Devlet gücünü gosterince halk da tepkisini açıkça ortaya koydu.. Devlet varsa millet var. Allah devlete zeval vermesincevapla 08.11.2019 14:15
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