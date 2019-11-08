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Avrupa'nın çaresizliği FETÖ'cü Can Dündar'ı çılgına çevirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
AVRUPA'NIN ÇARESİZLİĞİ FETÖ'CÜ CAN DÜNDAR'I ÇILGINA ÇEVİRDİ

’de vatana ihanetten yargılanan firari ’cü , ihanete tam gaz devam ediyor. FETÖ ve lobisinin Avrupa ve Amerika’da Türkiye’ye yaptırım uygulanması için çabaları da ellerinde patladı. Son olarak firari FETÖ’cü Dündar, Avrupa Birliği’nin Türkiye ve Erdoğan karşısındaki çaresizliğine çıldırdı.

Firari 'cü , karşısında Avrupa'nın diz çöküşüne adeta çıldırdı. Türkiye'ye ambargo uygulanması için çırpınan fakat Başkan 'ın başarılı siyasetiyle istediklerini alamayan Türkiye düşmanları hezimetlerini bir bir itiraf ediyor.

FETÖ firarisi Can Dündar: Avrupa Erdoğan karşısında boyun eğdi FETÖ FİRARİSİ CAN DÜNDAR: AVRUPA ERDOĞAN KARŞISINDA BOYUN EĞDİ

"AVRUPA ERDOĞAN KARŞISINDA BOYUN EĞDİ"

Avrupa ülkeleri Erdoğan karşısında tamamen boyun eğmiş görünüyor diyen Dündar, "Haftalardır genelde Avrupa'nın özelde 'nın politikasının şifrelerini çözmeye çalışıyorum. Ama itiraf edeyim ki anlayamıyorum. Türkiye'ye seyahat edecekleri uyarmak ve hapsedilen Alman yurttaşları için pazarlık yapmak dışında tutarlı bir politikası var mı Almanya'nın? Avrupa ne yapıyor? Tabii bu kaosun dışında kalmak da bir tercihtir. Ama Avrupa bunu da yapmıyor. Türkiye'ye silah satışının durdurulması talebiyle toplanan Dışişleri Bakanları bir sonuca varamadan dağıldı. Almanya Türkiye'nin eski silah siparişlerini riske atmamaya çalışıyor. Avrupa başkentleri Erdoğan'ın 'Kapıları açarım mültecileri üzerinize salarım' tehdidine tamamen boyun eğmiş görünüyor. Erdoğan üzerinde hiçbir etkisi kalmadığını bilen Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Putin'den Erdoğan'ı ateşkesi uzatmaya razı etmesine rica ediyor." diye konuştu.

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