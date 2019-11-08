Milli Eğitim Bakanı: Otizmli çocuklarımızın konusu takip ediyoruz
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli çocuklara ve ailelere yapılan çirkin saldırı için "Velilerimizin bu çocuklarımız için hassasiyetli olmaları gerekir. Bakanlık olarak konuyu takip ettiğimizi belirtmek isterim" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli çocuklara ve ailelere yapılan çirkin saldırı için "Çocuklarımızın derslerine giren öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlamıştık. Sadece rehberlik uzmanlarımızın değil tüm öğretmenlerimizin daha fazla bilgiye sahip olması gerekir. Velilerimizin de hassasiyetli konuda bilgili olmaları gerekir. Bakanlık olarak konuyu takip ettiğimizi belirtmek isterim. Ankara'da müfettiş grubu oluşturduk" şeklinde konuştu.
Bakan Selçuk, "Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık" dedi.
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