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Milli Eğitim Bakanı: Otizmli çocuklarımızın konusu takip ediyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
OTİZMLİ ÇOCUKLARIMIZIN KONUSU TAKİP EDİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı , otizmli çocuklara ve ailelere yapılan çirkin saldırı için "Velilerimizin bu çocuklarımız için hassasiyetli olmaları gerekir. Bakanlık olarak konuyu takip ettiğimizi belirtmek isterim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı , otizmli çocuklara ve ailelere yapılan çirkin saldırı için "Çocuklarımızın derslerine giren öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlamıştık. Sadece rehberlik uzmanlarımızın değil tüm öğretmenlerimizin daha fazla bilgiye sahip olması gerekir. Velilerimizin de hassasiyetli konuda bilgili olmaları gerekir. Bakanlık olarak konuyu takip ettiğimizi belirtmek isterim. Ankara'da müfettiş grubu oluşturduk" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, "Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık" dedi.

Aksaray'daki skandalla ilgili okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı AKSARAY'DAKİ SKANDALLA İLGİLİ OKUL MÜDÜRÜ KUDDUSİ KURT AÇIĞA ALINDI
'Otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin soruşturma 'OTİZMLİ ÇOCUKLARIN YUHALANDIĞI' İDDİALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA

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