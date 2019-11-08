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Ege'de 3.3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019
EGE'DE 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberi...'nde, 'in  ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Dairesi'nin verilerine göre, saat 12.47'de, 'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 'in ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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