Ege'de 3.3 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Giriş Tarihi: 08.11.2019
Son dakika haberi...Ege Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 12.47'de, Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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