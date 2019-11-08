08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ortak devriyede Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşen kişi terörist çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
TÜRK ZIRHLISINA ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞEN KİŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin, 'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği üçüncü ortak kara devriyesinde, Türk askeri aracının üzerine tırmanarak provokatörlük yapan kişinin, terörist olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü / yandaşları, gündüz saatlerinde 'nin kuzeyinde Rus askeri polisi ile ortak devriye yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir zırhlı aracın, "yerel halktan bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği" yönünde propaganda yaptı.

YPG/PKK'LI BİR TERÖRİST OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Devriye yapan Türk zırhlısına çıkıp kapısını açmaya çalışırken düşen kişiye ilişkin, karşıtı bazı sosyal medya hesaplarında da kampanya düzenlenmeye çalışıldı.

Buna karşın, sivil olduğu iddia edilen şahsın, sosyal medya gibi açık kaynaklarda, aslında YPG/PKK'lı bir terörist olduğuna ilişkin çok sayıda görsele rastlandı.



ATILAN HAVAN TOPLARININ BAŞINDA OLDUĞU VE BUNLARLA DÜZENEK KURDUĞU GÖRÜLDÜ

Söz konusu teröristin, sivil kıyafetler içinde Türkiye topraklarına atılan havan toplarının başında olduğu ve bunlarla düzenek kurduğu görüldü.

Şahsın kendi sosyal medya hesaplarında da YPG/PKK üniformasıyla profil fotoğrafları yayınladığı dikkati çekti.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri, özellikle Barış Pınarı Harekatı sırasında sivil halka ait evleri Türkiye topraklarına yaptığı havan ve roket saldırılarında üs olarak kullanmıştı. Örgüt, azınlıklara ait kiliseleri de karargaha çevirip avlularına havan topu düzenekleri kurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
orhan dengiz orhan dengiz

Yasatmayin bu yahudinin katillerini... yasatmayin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.11.2019 20:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN