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08.11.2019

FETÖ firarisi Can Dündar: Avrupa Erdoğan karşısında boyun eğdi

FETÖ firarisi Can Dündar sığıntı gibi yaşadığı Almanya'dan yine Türkiye'ye saldırdı. Almanya'nın Suriye politikasını anlayamadığını söyleyen Can Dündar, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayamamasından dolayı sitem etti. AB üyesi ülkelerin dış işleri bakanlarının toplantısının sonuçsuz kalması Can Dündar'ı hayal kırıklığına uğrattı. Öte yandan Dündar, Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili de "Erdoğan üzerinde hiçbir etkisi kalmadığı bilen Cumhurbaşkanı Macron, Putin'den Erdoğan'ı ateşkesi uzatmaya razı etmesini rica ediyor." dedi. İşte firar Can Dündar'ın sosyal medyada yayınlanan o video mesajı...

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