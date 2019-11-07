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Oya Yetişkin'in arkadaşı: 'Ben ölürsem onları da öldürürüm' demişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
ARKADAŞI ŞOK GERÇEĞİ ANLATTI! BİR HAFTA ÖNCE...

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin 35 senelik aile dostu olduğunu söyleyen Serpil , cenazelerin kendisine verilmesi için savcılığa başvuruda bulundu. Alkan, "Avukatımla da geldim, dilekçede yazdık. Cenazeleri almak istiyoruz" dedi.

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin yakın dostu olduğunu söyleyen Serpil , cenaze defin ruhsatı için başvuruda bulundu. Çağlayan'daki 'na avukatı ile gelen , DHA'ya konuştu.

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