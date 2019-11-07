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07.11.2019

YPG’li teröristlerin üniforma oyunu!

İstihbarat birimleri, YPG'li teröristlerin çekilmeleri gereken Münbiç ve Tel Rıfat'ta rejim ordusu kıyafetleri giyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi. YPG’li teröristlerin isim listesi Rusya’ya verildi. Kritik haberin ayrıntılarını A Haber Muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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