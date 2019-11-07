BİZE ULAŞIN
07.11.2019
YPG’li teröristlerin üniforma oyunu!
İstihbarat birimleri, YPG'li teröristlerin çekilmeleri gereken Münbiç ve Tel Rıfat'ta rejim ordusu kıyafetleri giyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi. YPG’li teröristlerin isim listesi Rusya’ya verildi. Kritik haberin ayrıntılarını A Haber Muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.