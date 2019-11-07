Bakan Akar: YPG'li teröristler bölgeden çekilmedi
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.
Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili Akar, "ABD ile koordinasyonumuz vardı" açıklamasında bulundu.
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