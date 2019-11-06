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Türkiye'nin en uzun viyadüğü: Atatürk Viyadüğü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
ERDOĞAN ÖZELLİKLE O İSMİ KOYDU!

Orta Amanos Dağları'nın Nurdağı kesiminde bulunan Atatürk Viyadüğü, 'nin en uzun, Avrupa'nın ise 2. en büyük viyadüğü konumuna sahip. Başkan , barındırdığı önemli özelliklerinden dolayı buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ismini verdi.

Hükümetleri döneminde aslında karayolları adeta baştan sona yeniden inşa edildi. Gerek duble yollarla, gerek otobanlarla gerekse de viyadüklerle yeniden yapıldı. Bunlardan biri de Nurdağı'nda bulunan Atatürk Viyadüğü. Avrupa'nın 2. 'nin ise en büyük ve en uzun viyadüğü. Atatürk Viyadüğü 805 metre uzunluğunda, 149 metre yükseliğinde...

Türkiye'nin en uzun viyadüğü: Atatürk Viyadüğü TÜRKİYE'NİN EN UZUN VİYADÜĞÜ: ATATÜRK VİYADÜĞÜ

ÖZELLİKLE O İSMİ VERDİ

Başkab , burayı açarken işte bu önemli özelliklerinden dolayı buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk'ün ismini verdi. Köprü yapılırken Türkiye'de ilk defa özel yapı çeliği kullanıldı. Bu çelikler boya ihtiyacı olmadan kendisini koruyabiliyor.

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