Türkiye'nin en uzun viyadüğü: Atatürk Viyadüğü

Orta Amanos Dağları'nın Gaziantep Nurdağı kesiminde bulunan Atatürk Viyadüğü, Türkiye'nin en uzun, Avrupa'nın ise 2. en büyük viyadüğü konumuna sahip. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barındırdığı önemli özelliklerinden dolayı buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ismini verdi.

AK Parti Hükümetleri döneminde aslında karayolları adeta baştan sona yeniden inşa edildi. Gerek duble yollarla, gerek otobanlarla gerekse de viyadüklerle yeniden yapıldı. Bunlardan biri de Gaziantep Nurdağı'nda bulunan Atatürk Viyadüğü. Avrupa'nın 2. Türkiye'nin ise en büyük ve en uzun viyadüğü. Atatürk Viyadüğü 805 metre uzunluğunda, 149 metre yükseliğinde...

ÖZELLİKLE O İSMİ VERDİ

Başkab Recep Tayyip Erdoğan, burayı açarken işte bu önemli özelliklerinden dolayı buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk'ün ismini verdi. Köprü yapılırken Türkiye'de ilk defa özel yapı çeliği kullanıldı. Bu çelikler boya ihtiyacı olmadan kendisini koruyabiliyor.