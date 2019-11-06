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Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ'CÜLER HAKKINDA KARAR

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve 'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.

SON DAKİKA HABERİ... Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve 'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.

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