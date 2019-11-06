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Son dakika: Hulusi Akar: Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
SON DAKİKA: HULUSİ AKAR: BAĞDADİ İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER AÇIKLAYACAĞIZ

, “DEAŞ elebaşı Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız” dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada Bağdadi'nin eşini ve kız kardeşini yakaladıklarını duyurmuştu.

, "DEAŞ elebaşı Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada Bağdadi'nin eşini ve kız kardeşini yakaladıklarını duyurmuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğan ilk defa açıklıyorum dedi ve duyurdu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLK DEFA AÇIKLIYORUM DEDİ VE DUYURDU

BAŞKAN ERDOĞAN İLK KEZ AÇIKLIYORUM DİYEREK DUYURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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