Son dakika: Hulusi Akar: Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “DEAŞ elebaşı Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız” dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada Bağdadi'nin eşini ve kız kardeşini yakaladıklarını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "DEAŞ elebaşı Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada Bağdadi'nin eşini ve kız kardeşini yakaladıklarını duyurmuştu.





BAŞKAN ERDOĞAN İLK KEZ AÇIKLIYORUM DİYEREK DUYURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık." dedi.



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