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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019
İYİ PARTİ YOZGAT İL BAŞKANI BAYRAK TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

İYİ Parti İl Başkanı , geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bayrak ve araçtaki diğer kişilerin, Yenifakılı Belediyesini ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen Bayrak'ın da bulunduğu 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, 'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında devrildi.

Kazada İl Başkanı Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Topraksayar ise yaralandı.

Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'daki hastanelere kaldırıldı.

Bayrak ve araçtaki diğer kişilerin, Yenifakılı Belediyesini ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü İYİ PARTİ YOZGAT İL BAŞKANI SEYFİ BAYRAK TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

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