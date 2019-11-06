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Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Bağdadi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN FLAŞ BAĞDADİ AÇIKLAMASI

İletişim Başkanı , ", elebaşı 'nin eşi de dahil olmak üzere, bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından elebaşı Ebubekir el-'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

", DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, , ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."

Son dakika: Başkan Erdoğan ilk defa açıklıyorum dedi ve duyurdu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLK DEFA AÇIKLIYORUM DEDİ VE DUYURDU

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