Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara otoyolunda lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara otoyolunda trafik durma noktasına geldi.
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