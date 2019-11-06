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Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019
KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA MİNİBÜS DEVRİLDİ!

otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi. 2 kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, otoyolunda lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara otoyolunda trafik durma noktasına geldi.

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