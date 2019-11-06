Başkan Erdoğan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "İlahiyat mezunları öğretmen olmak için başvurmuyor. Birçok imam hatip lisesinde Kur'an dersleri boş geçiyor. Dindar nesil dedim bana imam hatipliler bile saldırdı. Bugün yine aynısını söylüyorum. Dindar bir gençlik dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek." ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır" dedi.

Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan, "İlahiyat mezunları öğretmen olmak için başvurmuyor. Birçok imam hatip lisesinde Kur'an dersleri boş geçiyor. Dindar nesil dedim bana imam hatipliler bile saldırdı. Bugün yine aynısını söylüyorum. Dindar bir gençlik dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"ACI BİR SÜREÇLE HATIRLIYORUZ"

"İmam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasını acı bir süreçle hatırlıyoruz. İmam hatip kapısında kızlarının neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Rabbim bunları tekrar göstermesin. Bir büyüğünüz ve cumhurbaşkanınız olarak sizlerden bir ricada bulunacağım.

Neden ilahiyat mezunları öğretmenlik yapmada tereddüt yaşarlar. Öğretmen bulmada sıkıntı yaşıyoruz. İlahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyor. Birçok imam hatipte Kur'an derslerinin boş geçtiğine şahidim.

"DİNDAR BİR NESİL YETİŞTİRECEĞİZ"

Şimdi biz bir zamanlar ben dindar bir gençlik dedim bana imam hatipliler bile saldırdı. Geçmişimde imam hatip var, 'nereden çıktı bu iş, nereden çıktı bu tespit' gibi sözde köşe yazarı onlar bile bize saldırdı. 'Dindar bir gençlik istiyoruz, yetiştireceğiz dediğim için. İnşallah dindar bir gençlik sizin ellerinizde yetişecek. Bunu başardığımız takdirde çarşıda, sokakta, pazarda o zaman tinercisini Allah'ın izniyle görmeyiz. O zaman hırsızını Allah'ın izniyle görmeyiz veya minimize ederiz. Alkolikleri görmeyiz. Niye? Çünkü dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Dolayısıyla o yola tevessül etmeyecek. Ve bu konularda atılacak adımlarla dindar neslin olduğu bir ülkede ben inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır. Menfaat için değil, makam mevki için değil. İşte bunu siz sağlayacaksınız.



"BUNU BİZZAT&NBSP;SAHİBİNDEN&NBSP;DİNLEMİŞTİM"

Ve bu adımları atma noktasında yeni bir sürecin içerisinde olmamız gerekiyor. Aksi takdirde yıllara yazık oldu deriz. İşte tek parti döneminde milletimiz ile inancı arasındaki irtibatı neredeyse az önce de söylendi, ben de söyleyeceğim. Cenaze yıkama seviyesine düşürme gayesiyle hareket edilmiştir. Bunu bizzat sahibinden dinlemiştim. Tahsin Banguoğlu'ndan. Ona Milli Eğitim Bakanlığı görevi verilmiş. Ve o zamanın Başbakanı kendisine, çünkü cenaze namazı kıldırmak bu bile bilinmiyor, cenaze yıkama bilinmiyor. Bu konuda senden kurslar açılmasına yönelik bir adım atmanı istiyorum' diye kendisine görev verilmiş. Ve dedi ki, 'İmam hatiplerin menşei böyledir' dedi.



"BİZİM İÇİMİZDEN DOKTORU DA MÜHENDİSİ DE HAKİMİ DE ÇIKTI, ELHAMDÜLİLLAH CUMHURBAŞKANI DA ÇIKTI"

E bize de imam hatip okulunda, benim bir İngilizce hocam vardı dedi ki, "Siz buraya cenaze yıkamak için mi geldiniz?' Bize böyle söylediler. Tabi hep kendi kendimize zaman zaman ağlardık, kahrederdik. Biz de tabi, bizim sınıflarımızda o zaman evli olan abilerimiz vardı. Ben ilkokuldan direkt imam hatibe gelmişim. Bir gün bir tanesi yüreklisi çıktı şu ifadeyi kullandı. Öğretmenim dedi, ben dedi gelecekte bu ülkeye en ideal hizmeti nasıl verebilirim? Onun için imam hatibi seçtim dedi. Bizim içimizden doktoru da mühendisi de hakimi de çıktı, elhamdülillah cumhurbaşkanı da çıktı. Bundan sonra yapacağımız yine çok iş var.



Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz.



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