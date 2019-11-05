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Van'da terör operasyonu! Askerler tek tek çıkardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019
VAN'DA TERÖR OPERASYONU! ASKERLER TEK TEK ÇIKARDI

'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 4 antitank roketatar mühimmatı, antipersonel roketatar mühimmatı, 60 fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Övüncük Mahallesi kırsalında "Kıran-Şehit Güvenlik Korusu Faruk Çelik 2019-229" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda 4 antitank roketatar mühimmatı, antipersonel roketatar mühimmatı, 60 fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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