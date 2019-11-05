Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.detaylar gelecek...
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