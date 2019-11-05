Cumhurbaşkanlığı: FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleden asla taviz verilmeyecek
Yüksek İstişare Kurulu'nun 7. toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve uluslararası yansımalarının yanı sıra Fetullahçı terör örgütü ile mücadele konuları ele alındı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun yedinci toplantısının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildiğini açıkladı.
Altun, toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve uluslararası yansımalarının yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konularının ele alındığını aktardı.
CUMHURBAŞKANI, KURUL ÜYELERİNİ BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirdiğini, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmettiğini ifade eden Altun açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin Suriye'de haklı bir mücadele yürüttüğünü belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, son üç yılda Suriye'de gerçekleştirilen üç önemli harekatın da esas amacının başta PKK-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele olduğunu vurgulamıştır.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, mülteci meselesinin yükünü çeken, terör örgütlerine katılmak üzere bölgeye akın edenlerin önünde adeta duvar ören Türkiye'nin hak etmediği ithamlarla karşı karşıya kaldığını belirtmiş, ülkemizin uluslararası alanda maruz kaldığı ağır baskıların Barış Pınarı Harekatıyla daha da arttığına işaret etmiştir.
Bu bağlamda Türkiye'nin haklı mücadelesini uluslararası kamuoyuna anlatmak ve daha önce eşi benzeri görülmemiş derecede şiddetli bir biçimde ülkemiz aleyhinde sürdürülen kara propaganda faaliyetleri ile mücadele etmek amacıyla stratejik iletişim kanalları, yumuşak güç unsurları ve parlamenter diplomasi araçlarının nasıl daha iyi kullanılabileceği hususu bütün boyutlarıyla müzakere edilmiştir."
"FETÖ'YE KARŞI YÜRÜTÜLEN KARARLI MÜCADELEDEN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEK"
Altun, kurulda ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulduğunu, bu alçak terör örgütüyle mücadeleyi zaafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceğinin güçlü bir biçimde vurgulandığını aktardı.
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