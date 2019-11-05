Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine burs müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada öğrenim kredisi ve bursların yeni yılda yüzde 10 artırılacağını açıkladı.

AK Parti'nin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, öğrenim kredisi ve bursların yeni yılda yüzde 10 artırılacağını açıkladı.

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA SON VERDİK.

Başkan Erdoğan, "17 yıl geriye gittiğimizde kalkınma, büyüme ve refah mücadelesini de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimize söz vermiştik. Eğitim bütçede hep ilk sırada yer aldı. Antidemokratik uygulamalara son verdik." dedi.

BURS MÜJDESİ

Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak." ifadelerini kullandı.