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Başkan Erdoğan'dan çok önemli faiz ve enflasyon açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
ERDOĞAN'DAN FLAŞ FAİZ VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

Başkan , partisiin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülkemize geçen sene , , üzerinden oynanan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedik. Bu olunca büyüme hızlanır dedik. Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu. Ve döviz kurunu nispeten stabil hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Başkan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğa, "Ülkemize geçen sene , , üzerinden oynanan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedik. Bu olunca büyüme hızlanır dedik. Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu. Ve döviz kurunu nispeten stabil hale getirdik." dedi.

Başkan Erdoğan'dan çok önemli faiz ve enflasyon açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇOK ÖNEMLİ FAİZ VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

İşte Başkan Erdoğan faiz ve enflasyon konusunda yaptığı açıklamalar:

"Ülkemize geçtiğimiz ağustos ayından itibaren kurulan faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedim. Bu olduğu zaman büyüme hızlanır dedik.

FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRECEĞİZ..."

Bakın şimdi bu sistem değişince önceki başkanını görevden aldık çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşımızla yola deva ettik. Faiz oranlarını düşüreceğiz dedik.

Faiz çünkü bir ülkenin kalkınmasına en büyük kötülüktür. Yatırımı durdurur ve sizin büyümenizi engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti ve enflasyonda tek haneye geldik. Ve döviz kurunu nispeten stabil hale getirdik.

BEKA MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Ekonomimizi de fevkalade ileri taşıdık. Ekonomimizi 2013-2018 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüttük. Milli gelirimizi ağır saldırıya rağmen 790 dolar seviyesinde tuttuk. Dünyanın 13. büyük ekonomisi durumdayız. 36 milyar dolardan 171 milyar dolara yükselttik. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar fazla verir hale geldi. Biz cari denge meselesini terörle mücadele gibi beka meselesi olarak görüyoruz. Döviz rezervlerimiz bir araya iyice azalmıştı. Şimdi toparlandı, 105 milyar dolar seviyesine yükseldi.

ÇAMUR ATMA PEŞİNDE

Geçenlerde ana muhalefet sözcüsü çıkmış, güya ekonomiden de anlıyormuş. 'den ülkeyi biz kurtardık. İktidara nasıl çamur atarız peşindeler. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Bunları sizin yapacak gücünüz yok. IMF olayını başlatan sizsiniz. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, arkadaşlara verin dedim. Sonra baktılar veriyor, almaktan vazgeçtiler."

Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine burs müjdesi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS MÜJDESİ
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Bunların hepsi sinsilik, tuzak kurma üzerine kurulu! SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: BUNLARIN HEPSİ SİNSİLİK, TUZAK KURMA ÜZERİNE KURULU!

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