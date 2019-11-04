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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANDI

, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

, Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.05'te başladı.

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