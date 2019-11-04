Son dakika: Hava Harp Okulu davasında karar
Gelen son dakika haberine göre; Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Görülen Fethulahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY davaları ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
KOORDİNE EDEN İSME MÜEBBET HAPİS
Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
SÖZDE ATAMA LİSTESİNDE "İSTANBUL TRT MÜDÜRÜ" OLARAK GEÇİYORDU
Öte yandan 15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı.
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