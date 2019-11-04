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Son dakika: Hava Harp Okulu davasında karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
HAVA HARP OKULU DAVASINDA KARAR

Gelen son dakika haberine göre; Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık " ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Görülen Fethulahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY davaları ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık " ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: Hava Harp Okulu davasında karar SON DAKİKA: HAVA HARP OKULU DAVASINDA KARAR

KOORDİNE EDEN İSME MÜEBBET HAPİS

Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

SÖZDE ATAMA LİSTESİNDE "İSTANBUL TRT MÜDÜRÜ" OLARAK GEÇİYORDU

Öte yandan 15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı.

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