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Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
'BARIŞ PINARI' BÖLGESİNDEN KAHREDEN HABER

(MSB) "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız oldu." açıklamasında bulundu.

bölgesinde bir askerin olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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