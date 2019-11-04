Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit oldu." açıklamasında bulundu.Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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