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Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar kapalı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! BU YOLLAR KAPALI

41. Vodafone İstanbul Maratonu  nedeniyle maratonun yapılacağı  ve köprüye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Gece 03:00'ten itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ve 'nda, köprüye çıkan tüm yolları araç trafiğine kapattı. Sürücüler, kapanan yollar nedeniyle 03:00'ten itibaren Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydan, Meclis-i Mebusan Caddesi, Karaköy Meydan, Galata ve Atatürk köprüleri ile Kennedy Caddesi'ni kullanamayacak.

41. Vodafone İstanbul Maratonu sebebiyle ve köprüye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

METROBÜS SEFERLERİ FSM'DEN YAPILACAK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında üzerinden yapılacak. Zincirlikuyu ile Cevizlibağ,Avcılar ve Beylikdüzü arasındaki seferler ise normal hizmetine devam edecek.

TRAMVAY SEFERLERİ BEYAZIT'TAN BAŞLAYACAK
Kabataş- Bağcılar arasında yapılan tramvay seferleri, Beyazıt ile Bağcılar arasında yapılacak. Kabataş - Beyazıt arasındaki seferler ise yapılamayacak. Alınan önlemler kapsamında 05:00'ten itibaren Avrasya Tüneli çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılacak. Maratonun bitmesinin ardından köprü, köprüye çıkan yollar ve Avrasya Tüneli tekrar araç trafiğine açılacak.

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