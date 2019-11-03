Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri 5 subay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı burada yaptığı konuşmada, "Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna şehit olmayı ulaşılabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilen şanlı ecdadımız, bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale, inancın ve azmin hiçbir engel tanımadığının canlı şahididir" dedi.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat ilçesi Seddülbahir köyündeki kalede yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Vali Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin çok müstesna topraklar olduğunu söyledi.
Bu topraklar üzerinde 105 yıl önce büyük bir savaşın cereyan ettiğini belirten Tavlı, Çanakkale destanının yazıldığı, ruhunun doğduğu topraklarda, ilk şehitleri rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu yaşadıklarını dile getirdi.
Tavlı, şunları kaydetti:
"Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna şehit olmayı ulaşılabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilen şanlı ecdadımız bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale, inancın ve azmin hiçbir engel tanımadığının canlı şahididir. İnancını, kimliğini, kişiliğini, kültürünü bilen aziz milletimizin, değerleriyle yüceldiği yerin adıdır Çanakkale. Geçilemeyen Çanakkale, bir sır değil bir güçtür. Önce manevi değerleriyle, sonra süngüsüyle bir güçtür."
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise 3 Kasım 1914'te Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitlerinin verildiğini belirterek, "Onlar, Çanakkale'nin ilk kahramanları olarak tarihe geçmiştir. Biz de o büyük kahramanları, o büyük ecdadımızı hatırlamak, unutmamak ve unutturmamak adına burada toplandık." diye konuştu.
Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Çanakkale'de şehit düşen askerler için dua edildi, kabristana karanfil bırakıldı.
Törene, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, daire amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Buradaki törenin ardından, Çanakkale Destan Tanıtım Merkezi'nde düzenlenen minyatür sergisinin açılışı yapıldı.
Çanakkale Savaşları sırasında, 3 Kasım 1914'te İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin 16 dakika süren bombardımanı sonucu Seddülbahir Kalesi'nde 5 subay ve 81 er şehit olmuştu.
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