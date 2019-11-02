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Son dakika: Kayseri'de korkutan deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2019
O İLİMİZDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre; 'nden alınan bilgiye göre, saat 07.16'da merkez üssü olan 3.4 büyüklüğünde bir meydana geldi.

'nden alınan bilgiye göre, saat 07.16'da merkez üssü olan 3.4 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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