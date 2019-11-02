Son dakika: Kayseri'de korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 02.11.2019
Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.16'da merkez üssü Kayseri Sarıoğlan olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.16'da merkez üssü Kayseri Sarıoğlan olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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