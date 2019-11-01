01 Kasım 2019, Cuma
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Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİNİ İÇEREN KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

, , , gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Plan ve kabul edildi.

, , , gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Plan ve kabul edildi.

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