HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararına itiraz! Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan’ın tahliye kararına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Abdullah Zeydan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tahliye kararına itiraz sonucu, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Abdullah Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdiği bildirildi.





Terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan HDP Milletvekili Zeydan'ın Hakkari Adliyesinde savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar veilmişti.

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında hazırlanan fezlekede, terör örgütünün propagandasını yaptığı, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı hava saldırılarına ilişkin 26 Temmuz'da yapılan protesto yürüyüşünde "PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar." ifadesini kullandığı vurgulanmıştı.