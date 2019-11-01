Gri kategorideki terörist Muhacir Duman öldürüldü
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Son dakika haberi: KIRAN operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Listedeki Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi.İçişleri Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle 'gri listede' yer alan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda; etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle 'gri listede" yer alan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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