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Gri kategorideki terörist Muhacir Duman öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
PKK'NIN KRİTİK İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: KIRAN operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Listedeki Karker kod adlı olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, 'da gerçekleştirilen 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle 'gri listede' yer alan 'Karker' kod adlı olduğunu açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda; etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle 'gri listede" yer alan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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