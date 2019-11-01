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YPG/PKK'lı teröristin telefonundan vahşet görüntüleri ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
VAHŞET! TERÖRİSTİN TELEFONUNDAN ÇIKTI

'nin 'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen ve özgürlüğüne kavuşan Resulayn'da etkisiz hale getirilen bir teröristin telefonundan vahşet görüntüleri çıktı.

Resulayn'in doğusundaki çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Milli mensupları tarafından etkisiz hale getirilen /'lı teröristin telefonundan vahşet görüntüleri ortaya çıktı.

YPG/PKK'lı teröristin telefonundan vahşet görüntüleri ortaya çıktı YPG/PKK'LI TERÖRİSTİN TELEFONUNDAN VAHŞET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ATEŞE VERİYORLAR

Teröristin telefonundan çıkan görüntüler de, Muceybira köyünde sivilleri, Hain Araplar diyerek katlettikleri ve evlerini ateşe verdikleri görünüyor.

KADIN VE ÇOCUĞU ÖLDÜRÜYOR

Görüntülerde YPG/PKK'lı teröristler bir eve alçakça saldırıyor. İçeriyi girdikten sonra odada bulunan kadına silah ile vuran alçak teröristler sonrasında bir çocuğu da darp ediyor. Sonrasında ise hem çocuğu hem de kadını öldürüyorlar. ve evi ateşe veriyolar. Teröristler, Rasulayn'in doğusunda çekilirken Muceybira köyünü ateşe vermişti.

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