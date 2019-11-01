YPG/PKK'lı teröristin telefonundan vahşet görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen ve özgürlüğüne kavuşan Resulayn'da etkisiz hale getirilen bir teröristin telefonundan vahşet görüntüleri çıktı.
Resulayn'in doğusundaki çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye Milli Ordusu mensupları tarafından etkisiz hale getirilen YPG/PKK'lı teröristin telefonundan vahşet görüntüleri ortaya çıktı.
ATEŞE VERİYORLAR
Teröristin telefonundan çıkan görüntüler de, Muceybira köyünde sivilleri, Hain Araplar diyerek katlettikleri ve evlerini ateşe verdikleri görünüyor.
KADIN VE ÇOCUĞU ÖLDÜRÜYOR
Görüntülerde YPG/PKK'lı teröristler bir eve alçakça saldırıyor. İçeriyi girdikten sonra odada bulunan kadına silah ile vuran alçak teröristler sonrasında bir çocuğu da darp ediyor. Sonrasında ise hem çocuğu hem de kadını öldürüyorlar. ve evi ateşe veriyolar. Teröristler, Rasulayn'in doğusunda çekilirken Muceybira köyünü ateşe vermişti.
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