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Teröristlerin tuzakladığı 250 kilo patlayıcı imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn'da teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram boş alanda toplanarak imha edildi.

'nın ile terörden arındırılan Resulayn ilçe merkezinde TSK ve Milli (SMO) askerlerinin PKKPYD'li teröristlerce tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha etme çalışmaları devam ediyor.

Teröristlerin tuzakladığı 250 kilo patlayıcı imha edildi TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI 250 KİLO PATLAYICI İMHA EDİLDİ

BOŞ ALANDA TOPLANDI

Güvenlik güçlerinin tespit ettiği el yapımı patlayıcılar toplanarak imha edilmek üzere boş bir alanda toplandı.

İMHA EDİLDİ

Yaklaşık 250 kilogram olduğu öğrenilen patlayıcılar iş makinesi ile kazılan çukura boşaltıldıktan sonra fünye ile patlatılarak imha edildi. Büyük gürültüye neden olan patlama sınır bölgesinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

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MURAT MURAT

şu teröristleri de o bombaların üstüne otortup patlatsaydınız keşke

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cevapla 31.10.2019 13:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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