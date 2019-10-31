Teröristlerin tuzakladığı 250 kilo patlayıcı imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn'da teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram patlayıcı boş alanda toplanarak imha edildi.
TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ilçe merkezinde TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin PKKPYD'li teröristlerce tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha etme çalışmaları devam ediyor.
BOŞ ALANDA TOPLANDI
Güvenlik güçlerinin tespit ettiği el yapımı patlayıcılar toplanarak imha edilmek üzere boş bir alanda toplandı.
İMHA EDİLDİ
Yaklaşık 250 kilogram olduğu öğrenilen patlayıcılar iş makinesi ile kazılan çukura boşaltıldıktan sonra fünye ile patlatılarak imha edildi. Büyük gürültüye neden olan patlama sınır bölgesinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
kalan karakter 1000
şu teröristleri de o bombaların üstüne otortup patlatsaydınız keşkecevapla 31.10.2019 13:40
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