Selahattin Demirtaş'tan "Barış Pınarı" tehdidi: Günü geldiğinde...
Terör suçlarından yargılanan ve cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin sahada ve masada destan yazdığı Barış Pınarı Harekatı hakkında tehditvari ifadeler kullandı. Selahattin Demirtaş, "Hiç kimse bugünleri unutmayacaktır. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur." diye konuştu.
Terör örgütü PKK'nın medya organlarından birine konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG hedeflerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı.
"GÜNÜ GELDİĞİNDE..."
Demirtaş Türkiye'yi tehdit ederek, "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur." diye konuştu.
İTTİFAK'A GÖZDAĞI
HDP'nin gizli seçim ittifakı yaptığı CHP ile İYİ Parti'nin gönülsüz de olsa operasyona destek vermesine de tepki gösteren Demirtaş, bu partilerin halka "özeleştiri" borçlu olduğunu savundu.
İşte Selahattin Demirtaş'ın skandal ifadeleri:
"Barış isteyen halka özeleştiri sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir."
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alçak ateş olsan ne yapan biz sizin yaptığınız serefsizliği unutmadık haincevapla 31.10.2019 15:49
Boş tehditlere karnımız tok.Aslında sen bu tehditi yandaşlarınıza bız daha ölmedik mesajı vermeye çalışıyorsun ama nafile. Ha o dediğin gün her ne günde ınan o günün gelmemesini sen daha çok istiyorsun. Başına geleceği anladın çünkücevapla 31.10.2019 15:21
Bunları asın kurtulun yoksa onların eline düşetseniz adam zaten açık açık söylüyo affetmem diyocevapla 31.10.2019 15:19
elinizden geleni yapın yiyosa karşımıza çıkıncevapla 31.10.2019 15:14
İt ürür kervan yürür... Siz kürt halkını temsil etmiyorsunuz, siz ermeni ve yahudi karışımı bir toplumu temsil ediyorsunuz... Barış sürecinde size bir fırsat verildi değerlendiremediniz, Diyarbakır'ı hendeklerle doldurdunuz sonuçta da o hendekler sizlere mezar oldu... Size bir fırsat daha verilmeyecek, o günü göremeyeceksin.... Selooo sen Türkiyeyi eski Türkiye ile karıştırma... Size yardım edecek fetocular yok artık...cevapla 31.10.2019 14:57
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