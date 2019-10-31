Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: En kısa zamanda...

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia'ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında, "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia'ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİMİZİ TOPLAYACAĞIZ"



Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız.







"TRANS-ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI İLE..."



Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var. Trans- Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırmada Bakü-Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu.







"TİCARET HACMİMİZİ 3 MİLYAR DOLARA ÇIKARMA İRADEMİZİ TEYİT ETTİK"

2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olmamız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ekonomik iş birliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyoruz. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.

Gürcistan'ın bağımsızlığı, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Bugüne kadar 2200 Gürcü askeri personeli Türkiye'de icra edilen çeşitli kurs ve aktivitelere katılmıştır. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan'ın da katkılarıyla devam ediyor.







FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün terör örgütlerine karşı mücadeleyi Gürcistan ile karşılıklı teyit ettik. Türkiye Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI GIORGI GAKHARIA'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Gürcistan Başbakanı Gakharia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra söz aldı.



Gakharia, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlamak isterim. Türk halkına refah ve esenlik dilerim. Yaptığımız görüşmelerde güvenlik ve kültür gibi konuları ele aldık ve ticaret ve ekonomi konularını vurguladık. Türkiye Gürcistan'ın birinci ticaret ortağıdır ama daha büyük perspektiflerimiz var ve mevcut rakamların daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlar Kurulumuz bu konu üzerinde çalışacak. Ayrıca enerji koridorları konusundaki iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Türkiye Gürcistan için Avrupa'ya açılan yol anlamına geliyor. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gösterdiğiniz tavır için teşekkür etmek isterim." dedi.