Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda açıklamalarda bulunuyor. Sağlık sektöründe de yerli ve milli döneme girildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



- Gelinen noktada hedeflediğimiz düzeyde sağlık hizmeti vermeyi başardık. Çok sayıda ülke sağlık sistemimizi inceliyor. Kendilerine uyarlamaya çalışıyorlar.



- Sağlık çalışanlarının sayısı 1 milyon 24 bine ulaştırdık.



- Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıy��z.

- Hep birlikte hareket edersek sağlık alanındaki sıkıntıları da aşacağız.



"SAĞLIĞI ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA İLK SIRALARA ÇIKARDIK"

Göreve geldiğimizde, ecdadımızın "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat" ifadesine uygun şekilde, sağlığı önceliklerimiz arasında ilk sıralara çıkardık. Hemen kolları sıvayıp, tüm dünyada örnek alınan bir sağlık reformunu kısa sürede hayata geçirdik. Hastanelerin birleşmesinden, sağlık sigortası sisteminin geliştirilmesine, altyapı, araç-gereç ve personel eksiğinin giderilmesine kadar her alanda çok büyük yatırımlar yaptık. Hastane ve tedavi kurumlarımızın sayısını 2 bin 825'ten 5 bin 488'e yükselttik. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 239 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkardık. Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine ulaştırdık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi cihazlarından ambulanslara kadar her alanda sayıyı ve kaliteyi fevkalade yükselttik.



"BÜYÜK DÖNÜŞÜMDE TEK GAYEMİZ MİLLETİMİZE EN KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNABİLMEKTİ"

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümde tek gayemiz vardı, o da milletimize en kaliteli sağlık hizmetini, en makul maliyetle sunabilmekti. Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harcaması 19 lira düzeyinden 140 liraya yükselirken, bireylerin ceplerinden yaptıkları harcama oranı yüzde 20 düzeyinden yüzde 17'ye geriledi. Sonuçta, hedeflediğimiz düzeyde ve en makul maliyetle sağlık hizmeti vermeyi başardık.

Bu hizmeti sadece kendi vatandaşlarımıza sunmakla kalmadık. Aynı zamanda üç kıtanın kavşak noktasında yer alan ülkemizi, sağlık alanında dünya çapında bir çekim merkezi haline dönüştürdük. Bugün çok sayıda ülkeden gelen heyetler sağlık sistemimizi inceliyor, kendilerine uyarlamaya çalışıyorlar. Gelişmiş ülkeler dahi sağlık sistemlerindeki tıkanıklıkları çözmekte zorlanıyor.