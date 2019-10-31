31 Ekim 2019, Perşembe
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Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL!

Başkan ve Genel Başkanı , sanatçı 'ı kabul etti. AK 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

ve Genel Başkanı , İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu 'ı kabul etti.


BASINA KAPALI

AK 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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