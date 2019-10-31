Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti.
BASINA KAPALI
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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