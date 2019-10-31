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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre; , 'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo yaptıkları telefon görüşmesinde ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve konusunu ele aldı.

, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo yaptıkları telefon görüşmesinde ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve konusunu ele aldı.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim'de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.

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