Türkiye - Suriye sınırında patlama!
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
Türkiye - Suriye sınırında meydana gelen patlama sınırın iki tarafında da paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre bölgeden yükselen dumanların, sınır hattında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ya da mayının kontrollü bir şekilde patlatılmasından kaynaklandığı öğrenildi.Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye'nin Resulayn kenti arasındaki bölgede meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamanın hemen ardından dumanlar yükselirken patlama ile birlikte hem Resulayn hem de Ceylanpınar'da büyük korku yaşandı.
İlk belirlemelere göre bölgeden yükselen dumanların, sınır hattında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ya da mayının kontrollü bir şekilde patlatılmasından kaynaklandığı belirtildi. Kaynak: İHA
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