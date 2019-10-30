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Türkiye - Suriye sınırında patlama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
TÜRKİYE - SURİYE SINIRINDA PATLAMA!

Türkiye - sınırında meydana gelen patlama sınırın iki tarafında da paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre bölgeden yükselen dumanların, sınır hattında tuzaklanmış el yapımı ya da mayının kontrollü bir şekilde patlatılmasından kaynaklandığı öğrenildi.

'nın Ceylanpınar ilçesi ile 'nin Resulayn kenti arasındaki bölgede meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamanın hemen ardından dumanlar yükselirken patlama ile birlikte hem Resulayn hem de Ceylanpınar'da büyük korku yaşandı.

İlk belirlemelere göre bölgeden yükselen dumanların, sınır hattında tuzaklanmış el yapımı ya da mayının kontrollü bir şekilde patlatılmasından kaynaklandığı belirtildi. Kaynak: İHA

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