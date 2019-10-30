PKK şüphelileri sınırda yakalandı
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan PKK terör örgütü şüphelisi 2 kişi yakalandı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan PKK terör örgütü şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Yeni Karpuzlu beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, M.Ü ve Ö.Ü'yü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan yargılanmalarının devam ettiği belirlendi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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