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PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
TÜRKİYE-YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANDILAR

'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan terör örgütü şüphelisi 2 kişi Türkiye- sınırında yakalandı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Yeni Karpuzlu beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, M.Ü ve Ö.Ü'yü 'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüphelilerin / terör örgütüne üye olma suçundan yargılanmalarının devam ettiği belirlendi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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