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Başkan Erdoğan, Katar Başbakanı El-Sani’yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL!

Başkan , bin Nasır bin Halife el-Sani’yi kabul etti. Kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.

Başkan , bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, Katar Başbakanı El-Sani’yi kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN, KATAR BAŞBAKANI EL-SANİ’Yİ KABUL ETTİ

40 DAKİKA SÜRDÜ

basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.

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