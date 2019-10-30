Başkan Erdoğan, Katar Başbakanı El-Sani’yi kabul etti
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.
40 DAKİKA SÜRDÜ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.
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