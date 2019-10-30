Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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