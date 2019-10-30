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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.

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