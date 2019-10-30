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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE SERT TEPKİ!

SON DAKİKA HABERi: Dışişleri Bakanı , ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararına ilişkin "Yok hükmünde bir karar, sebebi Suriye'deki oyunu bozmamız. Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar." dedi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımları getirilmesini öngören yasa tasarısı ve 1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Suriye Anayasa Komisyonu çalışmaları için Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir! " ifadelerine yer verdi.

ABD'den skandal karar! Sözde Ermeni soykırımını kabul ettiler ABD'DEN SKANDAL KARAR! SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL ETTİLER
ABD'nin skandal kararına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tokat gibi yanıt! ABD'NİN SKANDAL KARARINA DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN TOKAT GİBİ YANIT!
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt SON DAKİKA: ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN ABD'NİN SKANDAL TASARISINA YANIT
Son dakika: MHP'den ABD'nin skandal yasa tasarısına tepki SON DAKİKA: MHP'DEN ABD'NİN SKANDAL YASA TASARISINA TEPKİ

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