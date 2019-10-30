Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
SON DAKİKA HABERi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararına ilişkin "Yok hükmünde bir karar, sebebi Suriye'deki oyunu bozmamız. Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar." dedi.Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımları getirilmesini öngören yasa tasarısı ve 1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.
Suriye Anayasa Komisyonu çalışmaları için Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir! " ifadelerine yer verdi.
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