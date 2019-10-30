Türkiye'nin İHA'ları ABD medyasının gündeminde!
ABD’nin Bloomberg haber ajansı, Fırat'ın doğusundaki teröristlerin temizlenmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı kabiliyeti karşısında terör örgütü PKK/PYD- YPG’ye karşı verilen mücadelenin seyrini değiştirdiğini yazdı.
14 Ekim tarihinde PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntülerin anlatıldığı haberde, "PKK/PYD-YPG'liler tünelden çıkarken bir Türk keşif İHA'sı onları fark etti. PKK/YPG'liler, Suriye'de bir kamyona mühimmat yüklerken söz konusu İHA, onların koordinatlarını bir F-16'ya gönderdi. F-16 da saniyeler sonra operasyon gerçekleştirdi" denildi.
Bloomberg tarafından servis edilen haberde, "İHA'lar, Ankara'nın ülkenin Güneydoğusunda, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de PKK'ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi" denildi.
"İHA'ların kullanılması ayrıca hem Türk askerlerinin hayatını kurtarıyor hem de Savunma Bakanlığının tasarruf etmesini sağlıyor" denilen haberde, "ABD askerleri, 9 Ekim'de çekilmeye başladıktan sonra Türk İHA'ları, jetleriyle birlikte, askerlerin önünü açmak için PKK/PYD-YPG'lilerin sığınak ve mevzilerini vurmaya başladı" ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hükümetten ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- Azeri uyruklu Rus askeri Türk askerine "Gel gardaş" diye seslendi
- PKK'ya darbe! Açıklama ve fotoğraflar az önce geldi
- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- DEAŞ'ın 5 numarası bu evde yakalandı
- ABD'nin skandal yasa tasarısına MHP'den tepki
- Zafer Arapkirli'nin skandal mesajlarına tepkiler çığ gibi büyüdü!
- Terör örgütünün TSK yapılanmasına operasyon
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!
- Gencer Zengin ölü olarak bulundu
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe
- Son dakika: Kağıthane'de İETT otobüs kamyonete çarptı! TEM'de araç yoğunluğu oluştu
- Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı...
- TÜBİTAK'a 16 personel alınacak!
- OECD İstanbul Merkezi kuruluyor
- Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
- SON DAKİKA: Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü
- SON DAKİKA: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı!