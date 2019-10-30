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Türkiye'nin İHA'ları ABD medyasının gündeminde!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
TÜRKİYE'NİN İHA'LARI ABD MEDYASININ GÜNDEMİNDE!

’nin Bloomberg haber ajansı, Fırat'ın doğusundaki teröristlerin temizlenmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 'nin kabiliyeti karşısında terör örgütü /- ’ye karşı verilen mücadelenin seyrini değiştirdiğini yazdı.

14 Ekim tarihinde /-'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntülerin anlatıldığı haberde, "PKK/PYD-YPG'liler tünelden çıkarken bir Türk keşif İHA'sı onları fark etti. PKK/YPG'liler, 'de bir kamyona mühimmat yüklerken söz konusu İHA, onların koordinatlarını bir F-16'ya gönderdi. F-16 da saniyeler sonra operasyon gerçekleştirdi" denildi.

MSB paylaştı! PKK/PYD-YPG'lilere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle imha edildi MSB PAYLAŞTI! PKK/PYD-YPG'LİLERE AİT MÜHİMMAT İKMALİ YAPAN KAMYONET BÖYLE İMHA EDİLDİ

Bloomberg tarafından servis edilen haberde, "İHA'lar, 'nın ülkenin Güneydoğusunda, 'ın kuzeyinde ve Suriye'de PKK'ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi" denildi.

"İHA'ların kullanılması ayrıca hem Türk askerlerinin hayatını kurtarıyor hem de tasarruf etmesini sağlıyor" denilen haberde, " askerleri, 9 Ekim'de çekilmeye başladıktan sonra Türk İHA'ları, jetleriyle birlikte, askerlerin önünü açmak için PKK/PYD-YPG'lilerin sığınak ve mevzilerini vurmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

Yabancı medyadan teröre açık destek! YPG’li teröristleri ‘komutan’, FETÖ’yü ise ‘Cemaat’ diye tanımlıyorlar YABANCI MEDYADAN TERÖRE AÇIK DESTEK! YPG’Lİ TERÖRİSTLERİ ‘KOMUTAN’, FETÖ’YÜ İSE ‘CEMAAT’ DİYE TANIMLIYORLAR

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