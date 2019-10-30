Türkiye'nin İHA'ları ABD medyasının gündeminde!

ABD’nin Bloomberg haber ajansı, Fırat'ın doğusundaki teröristlerin temizlenmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı kabiliyeti karşısında terör örgütü PKK/PYD- YPG’ye karşı verilen mücadelenin seyrini değiştirdiğini yazdı.

14 Ekim tarihinde PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntülerin anlatıldığı haberde, "PKK/PYD-YPG'liler tünelden çıkarken bir Türk keşif İHA'sı onları fark etti. PKK/YPG'liler, Suriye'de bir kamyona mühimmat yüklerken söz konusu İHA, onların koordinatlarını bir F-16'ya gönderdi. F-16 da saniyeler sonra operasyon gerçekleştirdi" denildi.

Bloomberg tarafından servis edilen haberde, "İHA'lar, Ankara'nın ülkenin Güneydoğusunda, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de PKK'ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi" denildi.

"İHA'ların kullanılması ayrıca hem Türk askerlerinin hayatını kurtarıyor hem de Savunma Bakanlığının tasarruf etmesini sağlıyor" denilen haberde, "ABD askerleri, 9 Ekim'de çekilmeye başladıktan sonra Türk İHA'ları, jetleriyle birlikte, askerlerin önünü açmak için PKK/PYD-YPG'lilerin sığınak ve mevzilerini vurmaya başladı" ifadelerine yer verildi.