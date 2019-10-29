Filistin ve Umman'dan Başkan Erdoğan'a 29 Ekim mesajı

Filistin ve Umman, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde de Sultan Kabus bin Said'in, Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Filistin ve Umman, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama telgrafı gönderdi.

Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Abbas, telgrafta ayrıca Filistin halkıyla sergilediği dayanışma, işgalin sona ermesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma mücadelesinde kendilerine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde de Sultan Kabus bin Said'in, Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.