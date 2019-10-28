Şehit Erdoğan Türkel son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Türkel'in, cenazesi babaevinde helallik alınmasının ardından Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.
Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da törene katılarak şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın, şehidin babası Bülent Türkel'in elini tören boyunca bırakmadığı gözlendi.
İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşınarak törenin düzenlendiği mezarlıkta toprağa verildi.
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