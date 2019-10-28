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Ankara'da DEAŞ'la irtibatlı 20 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
ANKARA'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheliyi gözaltına aldı...

MİT ve Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgütü ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde Ankara'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

MİT ve Emniyetten Ankara'da DEAŞ operasyonu MİT VE EMNİYETTEN ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecekleri belirtildi.

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