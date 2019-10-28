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Milli Savunma Bakanlığı: Komandolar yeni bir tünel daha tespit etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
KOMANDOLAR YENİ BİR TÜNEL DAHA TESPİT ETTİ

, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Resulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiği belirtildi.

Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti." ifadelerini kullandı.

Açıklamada tünele ait görüntüler de paylaşıldı.

Son dakika: PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi SON DAKİKA: PKK/YPG'YE AİT YENİ BİR TÜNEL DAHA TESPİT EDİLDİ

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