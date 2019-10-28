Milli Savunma Bakanlığı: Komandolar yeni bir tünel daha tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Resulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti." ifadelerini kullandı.



Açıklamada tünele ait görüntüler de paylaşıldı.