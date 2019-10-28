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Süre doluyor! Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
SÜRE DOLUYOR! RUS HEYET ANKARA'YA GELİYOR

Başkan ile lideri Putin arasında yapılan anlaşmada süre yarın doluyor. Güvenlik kaynakları, geniş bir heyetin 'ya geleceğini açıkladı.

'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında ile yaptığı anlaşmada verilen 150 saatlik süre yarın doluyor. heyet, konuyla ilgili 'ya gelecek. Güvenlik kaynakları, geniş bir rus askeri heyetin Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Süre doluyor! Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor SÜRE DOLUYOR! RUS ASKERİ HEYETİ ANKARA'YA GELİYOR

ABD ASKERİ ATEŞESİ KARARGAHA ÇAĞRILDI

Öte yandan güvenlik kaynakları, Resulayn'da 1 askerin şehit olmasından sonra ABD'nin askeri ateşesinin karargaha çağrıldığı bilgisini de paylaştı.

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