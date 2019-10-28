Süre doluyor! Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında yapılan anlaşmada süre yarın doluyor. Güvenlik kaynakları, geniş bir Rus askeri heyetin Ankara'ya geleceğini açıkladı.
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yaptığı anlaşmada verilen 150 saatlik süre yarın doluyor. Rus askeri heyet, konuyla ilgili Ankara'ya gelecek. Güvenlik kaynakları, geniş bir rus askeri heyetin Ankara'ya geleceğini açıkladı.
ABD ASKERİ ATEŞESİ KARARGAHA ÇAĞRILDI
Öte yandan güvenlik kaynakları, Resulayn'da 1 askerin şehit olmasından sonra ABD'nin askeri ateşesinin karargaha çağrıldığı bilgisini de paylaştı.
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